Mercato - Toulouse FC, Gradel : "Je n'ai pas eu de propositions de grands clubs"

L'international ivoirien de 31 ans ambitionnait de rejoindre un club prestigieux cet été mais est finalement resté à Toulouse faute de "propositions".

Auteur de 11 buts et 5 passes décisives la saison dernière, Max-Alain Gradel aurait aimé retrouver un club plus prestigieux cet été, afin de ne pas se contenter d'une équipe jouant le maintien en . L'Ivoirien rêvait d' , mais il est finalement toujours à . En conférence de presse, Max-Alain Gradel n'a pas caché sa déception de ne pas avoir eu les propositions à la hauteur de ses attentes lors du mercato estival.

"Je n'ai pas eu de propositions de grands clubs. Je ne vais pas vous mentir, sinon je ne serais pas là. J'aurais tout fait pour partir. J'ai eu des propositions d'Angleterre. Mais ce n'était pas des clubs qui font rêver. J'ai eu des propositions très intéressantes, en particulier financièrement. Le club (Toulouse, ndlr) a montré qu'il avait envie que je reste et ma famille se sent bien ici", a concédé l'international ivoirien passé par .

"Je crois au projet du club"

Max-Alain Gradel a confiance dans le "projet" toulousain : " Le club a mis les moyens en recrutant des joueurs de bon niveau. Je crois que ce sera une très belle année avec les joueurs qu'on a recrutés et les joueurs que nous avons déjà. Il y a un très très bon groupe. Je crois au projet du club, aux joueurs recrutés, aux jeunes qui intègrent l'effectif... Nous apprenons à nous connaître, nous travaillons les automatismes. Nous serons vite prêts".

"Je ne veux pas qu'on parle de moi tout le temps. J'ai plus envie de donner (...) Je ne veux pas être le buteur, toujours marquer. Aujourd'hui, le danger peut venir de partout dans notre groupe. Quand je ne suis pas bien, d'autres peuvent prendre le relai et marquer. Et je continuerai de prendre mes responsabilités. Personnellement, j'avais hâte de démarrer cette saison, jouer ces premiers matchs... Et nous allons monter en puissance !" , a ajouté l'Ivoirien.

Enfin, l'attaquant passé par l'AS Saint-Etienne a affiché ses ambitions pour la rencontre face à ce samedi soir : "Je félicite les formateurs du club. Les jeunes qui arrivent ont beaucoup de qualités et, en plus, ils sont à l'écoute de nos conseils. Demain, c'est le premier rendez-vous de la saison au Stadium, devant nos supporters. L'objectif, c'est clair, ce sont les trois points. On veut gagner !" .