Mercato : Tottenham veut gâcher la vie de Manchester United pour Harry Kane

Tottenham refusera toute offre de Manchester United pour Harry Kane cet été, a-t-on appris.

Harry Kane sera-t-il encore bloqué par son club de coeur ? En 2021 alors qu'il souhaitait quitter les Spurs et que Manchester City voulait le recruter, l'international anglais a été contraint de ronger son frein et de rester chez son club formateur. Bis repetita cet été alors qu'il est à un an de la fin de son contrat ? Pas impossible.

Pas de vente en Angleterre

Si Harry Kane veut changer d'air, il devra changer de pays. Les Spurs n'ont aucun intérêt à vendre leur attaquant vedette à l'un de leurs rivaux de Premier League, selon l'Evening Standard. Le club pourrait au contraire conserver le joueur de 29 ans et risquer de le perdre gratuitement à la fin de son contrat à l'été 2024.

Manchester United est à la recherche d'un nouvel avant-centre et aurait fait de Harry Kane sa cible principale. La semaine dernière, il a été affirmé que les Red Devils se préparaient à faire une offre anticipée pour s'assurer une avance dans la course à l'acquisition du meilleur buteur de l'histoire des Spurs.

Qui pour sauver le soldat Kane ?

Cependant, Kane a laissé entendre après le dernier match de Premier League de la saison qu'il pourrait rester à Tottenham pour une année supplémentaire en insistant sur le fait qu'ils doivent faire beaucoup mieux lors de la campagne 2023-24. Il a déclaré : "La saison a été décevante. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier cela".

"Il y a beaucoup de choses à travailler. Nous avons dû faire preuve de combativité dans certains moments. Un club de cette taille ne devrait pas terminer à la huitième place et nous devons faire une pause pour voir comment nous pouvons nous améliorer", avait conclu l'attaquant anglais.

Outre l'intérêt de Manchester United, Harry Kane serait également ciblé par le Bayern Munich, le PSG et le Real Madrid. Ces trois clubs auront sans doute davantage de chances de convaincre Daniel Levy de céder son joyau et de libérer Harry Kane de Tottenham, qui ne sera pas européen la saison prochaine.