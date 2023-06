Mercato : Timothy Weah dispose d'un fort intérêt de la Juventus Turin

Le club italien apprécie la polyvalence de l'Américain mais, dans l'attente de l'identité de son entraîneur, n'a toujours pas initié de négociations.

Après trois saisons au Losc, un titre de champion de France et un trophée des champions, Timothy Weah devrait quitter le Nord cet été. Arrivé en juillet 2019 en provenance du PSG, l'attaquant américain dispose d'un bon sortie pour cet été et devrait quitter le club pour un peu moins de 10 millions d'euros.





Cet hiver déjà, l'international US disposait de plusieurs intérêts concrets en Europe. Le FC Séville avait notamment fait une offre qui plaisait aux joueurs mais Olivier Létang avait fermé à un départ en cours de saison.

Marseille le suit toujours



A quelques jours de l'ouverture du mercato (le 9 juin), Timothy Weah dispose d'au moins deux intérêts concrets. Le premier, révélé il y a plusieurs semaines par Foot Mercato, est celui de l'Olympique de Marseille. Le second, plus surprenant, est celui de la Juventus Turin comme dévoilé par Sports Zone et que nous sommes en mesure de confirmer.





L'équipe transalpine, qui n'a pas encore officiellement tranché l'avenir de Massimiliano Allegri pour la saison prochaine, apprécie la polyvalence du joueur capable de jouer en pointe, sur un côté mais aussi dans un rôle de piston, alors que la Vieille Dame évolue régulièrement dans un système avec trois centraux.





Pour l'heure, aucune discussion n'a été entamée même si l'intérêt est très concret. Des pourparlers devraient être engagés dans les prochains jours entre la Juve et le Losc, une fois que le choix de conserver ou non Allegri sera acté.

Il faudra aussi surveiller d'éventuels intérêts ou offres venues d'Angleterre et d'Allemagne. Deux championnats qui intéressent l'ancien Parisien, dont le transfert pourrait profiter au PSG qui devrait récupérer environ 10% de la somme versée à Lille.