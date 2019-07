Mercato - Theo Hernandez va s'engager à l'AC Milan

Theo Hernandez, prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad la saison passée, devrait s'engager à l'AC Milan.

En attendant l'officialisation du transfert de Rade Krunic, qui a déjà passé sa visite médicale il y a quelques jours, l' tient sa deuxième recrue en la personne de Theo Hernandez.



Le latéral français, prêté à la la saison passée, arrive en provenance du . Il a atterri à Milan dans l'après-midi. Ce soir et demain, il passera des examens médicaux "La Madonnina" avant la signature du contrat.



Theo Hernandez était un profil activement recherché par Paolo Maldini, qui s'est personnellement occupé de ce dossier. L'ancien défenseur mythique des Rossoneri apprécie beaucoup le profil technique du frère de Lucas Hernandez.



Formé à l'Atlético de Madrid comme le champion du monde, Theo Hernandez a explosé chez les Colchoneros avant de rejoindre le Real Madrid en 2017, mais il ne s'est jamais imposé avec les Merengue.



Au cours de la dernière saison, Hernandez, 21 ans, a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues, en et . Son expérience à Milan pourra lui permettre de conserver un temps de jeu correspondant à ses ambitions dans une écurie plus prestigieuse.