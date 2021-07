Mercato – Stambouli signe à Adana Demirspor, le club de Balotelli

Après Mario Balotelli, l'Adana Demirsport a recruté le Français Benjamin Stambouli.

Montpellier espérait faire revenir Benjamin mais il n'en sera rien. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Schalke 04, après la relégation du club en Bundesliga 2, Benjamin Stambouli (30 ans) a trouvé un nouveau club, en Turquie.

Mais les amateurs de jeu de mots seront forcément déçus puisque Stambouli ne sera pas Stambouliote mais Adanali. Il s'est en effet engagé pour deux saisons avec l'Adana Demirspor.

Et si le nom de ce club vous évoque quelque chose, c'est parce qu'il anime ce mercato d'été. Promu en première division turque, le club nourrit de grosses ambitions et a déjà attiré dans ses filets des noms bien connus des amateurs de la Ligue 1 : Younès Belhanda et Mario Balotelli.

Il se murmure même que l'Adana Demirspor pourrait continuer sur sa lancée avec la encore un ancien pensionnaire de la Ligue 1, en recrutant David Luiz.

Quant à Benjamin Stambouli, après la Ligue 1 avec Montpellier (champion en 2012) et le PSG (champion en 2016), la Premier League avec Tottenham et la Bundesliga avec Schalke 04, il va découvrir à 30 un quatrième championnat.