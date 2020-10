Mercato - Stade Rennais : Raphinha, la tentation Leeds United

INFO GOAL - Alors que Rennes s'active pour Jérémy Doku, l'ailier brésilien Raphinha (23 ans) fait lui l'objet d'une offensive de Leeds en Angleterre.

Le est l'un des grands acteurs de cette fin de mercato. En passe d'annoncer les arrivées de Dalbert Henrique ( ) et Daniele Rugani (Juventus), le club breton ne ferme pas la porte à une dernière signature sur le plan offensif, comme l'a confirmé le coach Julien Stéphan vendredi en conférence de presse : "S'il y a une très bonne opportunité et que ça rentre dans le cadre qu'on a défini, pourquoi pas. Mais on ne prendra pas pour prendre. Dans tous les mercatos, il faut rester prudent. Celui-là, encore un petit peu plus. J'imagine une énorme accélération dans les trois derniers jours. On verra ce qui se passera."

Comme révélé par Goal en début de semaine, le club breton tente d'attirer le grand espoir belge Jérémy Doku. International A (2 sélections), l'ailier de 18 ans, né en 2002 comme Eduardo Camavinga, a été proposé aux dirigeants qui étudient la faisabilité de cette opération. D'après plusieurs médias belges, une offre conséquente aurait même été formulée à qui réclamerait au minimum 30 millions d'euros pour laisser partir sa jeune pépite.

En parallèle, Rennes doit gérer les sollicitations pour ses propres éléments, et un dossier surprise pourrait venir impacter la fin de mercato. Celui de l'ailier brésilien Raphinha. Recruté au Sporting l'an passé (21 millions d'euros), le gaucher de 23 ans fait l'objet d'une offensive de .

Plus d'équipes

Selon nos informations, le club entraîné par Marcelo Bielsa s'active ces dernières heures pour convaincre les Rouge & Noir de lâcher leur n°7. Une première proposition dont l'indemnité n'a pas filtré serait arrivée sur le bureau des dirigeants. Suffisante pour permettre le départ de Raphinha en ? Il est trop tôt pour le dire. D'ailleurs, une source proche du dossier rappelle qu'aucun accord n'a été trouvé et que l'opération apparaît complexe pour des raisons économiques, mais aussi administratives. Ainsi, pour pouvoir jouer en , Raphinha doit encore obtenir son permis de travail. À suivre...