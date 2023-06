MERCATO – Six champions du monde dans le viseur de l'Arabie saoudite

Après Karim Benzema, la Saudi Pro League veut encore frapper très très fort sur le marché des transferts.

La Saudi Pro League, le championnat d'Arabie saoudite compte désormais deux stars mondiales : Cristiano Ronaldo (qui joue à Al-Nassr depuis décembre 2022) et Karim Benzema (qui s'est engagé avec Al-Ittihad le 6 juin 2023).

Deux champions du monde 2018 courtisés

Mais l'Arabie saoudite n'a pas l'intention de se contenter de ces deux stars. Selon Ouest-France et Le Parisien, deux champions du monde 2018 avec l'équipe de France sont ardemment courtisés : N'Golo Kanté et Hugo Lloris.

A 32 ans, N'Golo Kanté est en fin de contrat à Chelsea et a reçu une offre qualifiée « d'extrêmement importante. » Chelsea va tout faire pour contrer l'offre saoudienne d'autant plus que Mauricio Pochttino, le nouveau coach des Bleues, compte plus que jamais sur le milieu de terrain.

Concernant Hugo Lloris (36 ans), le gardien est sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2024. Selon The Times, Hugo Lloris aurait reçu une offre d'Al-Hilal lui proposerait de multiplier son salaire par trois sachant qu'il touche actuellement 450 000 euros par mois.

Messi, Di Maria, Busquets et Ramos sont ciblés

Quatre autres champions du monde sont également dans le viseur de l'Arabie saoudite. Il y a tout d'abord deux Argentins sacrés en 2022 : Lionel Messi (qui fêtera ses 36 ans le 24 juin) et Angel Di Maria (35 ans). Les deux joueurs sont en fin de contrat puisqu'ils viennent de quitter leur club respectif (le PSG et la Juventus).

Si Lionel Messi donne sa préférence à un retour à Barcelone, l'offre XXL d'Al-Hilal (400 millions d'euros par saison) le fait hésiter.

À LIRE : La surprenante requête de Messi aux dirigeants d'Al-Hilal

On trouve ensuite deux champions du monde espagnols de 2010 : Sergio Ramos (37 ans), libre de tout contrat puisqu'il vient de quitter le PSG et Sergio Busquets (34 ans), dans la même situation après la fin de son contrat avec le FC Barcelone.

De nombreuses stars approchées

Hormis ces champions du monde, l'Arabie saoudite a sondé plusieurs autres stars du football comme le milieu croate Luka Modric (37 ans, Real Madrid, Ballon d'or 2018), le latéral espagnol Jordi Alba (34 ans, FC Barcelone, vainqueur de l'Euro 2012) ou encore l'attaquant belge Romelu Lukaku (30 ans, Inter Milan et qualifié pour la finale de la Ligue des champions 2023).

Enfin, toujours selon Ouest-France et Le Parisien, l'attaquant brésilien Roberto Firmino (31 ans, Liverpool, vainqueur de la Copa América 2019) a également été approché par un club de Saudi Pro League.