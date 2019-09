Mercato - "Si Neymar ne communique pas, c'est qu'il n'en a rien à carrer du PSG"

Consultant pour RMC, Jérome Rothen, passé par le PSG, s'est exprimé sur le feuilleton Neymar.

Neymar Jr devrait faire son grand retour sous le maillot parisien, samedi, contre (17h30).

La superstar brésilienne risque de faire face à un accueil hostile des supporters parisiens après le grand feuilleton dont elle a fait l'objet cet été. Selon Jérome Rothen, ancien milieu de terrain du club de la capitale, Neymar doit communiquer pour calmer le jeu.

"Si cette situation le dérange tant que ça, le seul moyen, c’est de parler. Le PSG a été plus grand que Neymar parce qu’il n’est pas parti, ils n’ont pas cédé à ses demandes", a expliqué l'ex-international français sur RMC. "Maintenant, si le club veut se faire respecter, ils doivent obliger Neymar à parler avant le match de Strasbourg, même s’il n’en a pas envie. Si ça n’arrive pas, c’est plus grave que les déclarations de son père. Moi, je n’en ai rien à faire de son père qui dit qu’ils négocient encore avec Barcelone et que ce n’est pas fini. Il vient dans les loges, il boit sa coupe de champagne, il regarde les matchs de son fils et il n’en a rien à carrer du PSG, on le sait très bien".

"Neymar, en revanche, je ne pensais pas qu’il était comme ça", a continué Rothen. "A l’arrivée, s’il n’y a pas de communication de sa part avec le match de Strasbourg, il aura la même mentalité que son père. C’est-à-dire qu’il n’en a rien à carrer du PSG.

"Il est obligé d’y jouer parce que personne n’a voulu de lui au prix que le PSG voulait. Il va faire gagner le PSG en , il n’y a pas de problème. Mais au bout d’un moment, il y aura des problèmes plus tard, quand le PSG devra jouer des matchs face à une équipe de très haut niveau", a conclu l'ancien joueur du PSG et de l'AS .