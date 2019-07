Mercato - Saint-Etienne pense à Mario Lemina

INFO GOAL - L'AS Saint-Etienne, qui devrait rapidement acccueillir Ryad Boudebouz, pense aussi à Mario Lemina pour renforcer son milieu de terrain.

L'AS Saint-Etienne s'apprête à remplacer Rémy Cabella, en partance pour Krasnodar (D1 russe), par Ryad Boudebouz. Le milieu offensif du Bétis est attendu au mieux jeudi dans le Forez pour passer les tests médicaux et signer son contrat. Mais ce n'est pas la seule piste explorée par les Verts pour renforcer le milieu de terrain.

La formation entraînée par Ghislain Printant cherche également un joueur plus défensif dans l'entrejeu afin d'épauler Yann M'Vila et Zaydou Youssouf. Les pistes menant à Nampalys Mendy ( ) et Jean-Eudes Aholou (AS ) ont bien été explorées, mais ce ne sont pas les seules.

L'article continue ci-dessous

Selon nos informations, Saint-Etienne s'est récemment penché sur la situation de Mario Lemina. Le milieu de terrain de 25 ans, sous contrat avec jusqu'en 2022, figure en bonne place sur les tablettes du club forézien.

La saison dernière, Mario Lemina a vu sa saison tronquée par une pubalgie. Ainsi, il n'a disputé que 21 matches de pour 1614 minutes de jeu en championnat.

Info #ASSE : Mario Lemina, nouvelle piste au milieu de terrain. Aholou et N.#Mendy déjà cités. Ryad Boudebouz arrivera au mieux demain. #Mercato@GoalFrance — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 24, 2019

Passé par la , Lemina a déjà joué en avec Lorient et l' .