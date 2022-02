Mercato : Sadio Mané ouvre la porte au Real Madrid et au Barça

Sadio Mané a été couronné avec ses coéquipiers sénégalais dimanche dernier. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique, la première dans l'histoire du pays. Une étape qui a fait descendre le peuple dans la rue et que les joueurs, notamment celui de Liverpool, ont pris sur eux de partager sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram qui a fait le tour du monde, on peut voir l'ailier dans son lit d'hôtel à côté de la coupe tant convoitée. Il convient de rappeler qu'il a marqué le penalty décisif et a été élu joueur du tournoi. C'est le premier titre avec l'équipe nationale pour un joueur qui a déjà remporté une Premier League et une Ligue des champions avec Liverpool.

Mané rêve du Real et du Barça

Cependant, le joueur ne voudrait pas terminer sa carrière sans réaliser un rêve qu'il a depuis qu'il est enfant : jouer dans l'un des grands clubs de LaLiga. Selon Goal, Mané est prêt à quitter Liverpool si Madrid ou Barcelone viennent frapper à sa porte cet été et l'a dit à ses agents. La situation est bonne, car son contrat expire en 2023 et Liverpool, s'il veut faire un bénéfice sur sa vente, devra le vendre lors du prochain marché. À 29 ans (il en aura 30 en avril), il cherche à vivre ses dernières années dorées en Espagne.

L'une des raisons pour lesquelles il souhaite déménager est de pouvoir prétendre au titre de meilleur joueur africain de l'histoire. Il considère qu'il est déjà entré dans l'histoire à Liverpool et que remporter le championnat d'un autre pays et se battre pour sa deuxième Ligue des champions le placerait au même rang que d'autres légendes comme Eto'o, Drogba et Weah. Déjà avec cette dernière Coupe d'Afrique, il a gagné de nombreuses places dans ce classement.

Liverpool a-t-il déjà anticipé ?

Pour le moment, il n'y a pas eu de contacts sérieux entre le joueur et les Reds au sujet du renouvellement. De plus, la signature de Luis Diaz peut-elle être une raison supplémentaire d’un départ, le Colombien, récemment signé de Porto, jouant dans la même position que le Sénégalais ?

Mané a déjà été tenté par le Real Madrid. C'était en 2017, avant d’avoir remporté la Ligue des champions avec Liverpool. À l'époque, Zidane était le principal partisan de sa signature, mais le Français a décidé de partir avant de conclure l'affaire, ce qui a stoppé l'opération.

En 2019, ils ont réessayé, mais sans succès. Barcelone a également fait pression pour le faire venir il y a quelques années. Les poids lourds du vestiaire ont soutenu sa signature, mais il n'a pas été possible de conclure l'affaire pour des raisons financières.

Par Jorge Casto Picon