Mercato : Ribéry va rejoindre la Salernitana

L'international français est sur le point de s'engager avec le promu italien, où il va signer un contrat d'une saison plus une en option.

Franck Ribéry jouera de nouveau en Italie, en Serie A cette saison : après les rumeurs de ces derniers jours, qui l'ont lié à plusieurs équipes du championnat italien, il y a eu des développements décisifs ces dernières heures.

Selon "Sky Sport", la Salernitana a trouvé un accord avec l'international tricolore, qui a passé les deux dernières saisons à la Fiorentina et a été libéré au début de l'été après l'expiration de son contrat avec la Viola.

Il ne reste que quelques détails à régler, mais Ribéry rendra visite à sa famille en Allemagne dans les prochaines heures, avant de retourner en Italie en début de semaine prochaine pour tout finaliser.

Si l'accord trouvé est confirmé, il pourrait passer les examens médicaux dès lundi et signer le contrat qui le liera à l'équipe de Castori. L'accord est d'un an plus une option : la Campanie est déjà prête à accueillir l'ancien joueur du Bayern Munich dans son équipe.

Après son départ du Bayern Munich il y a maintenant deux saison, le finaliste de la Coupe du monde 2006 avec les Bleus avait rejoint l'Italie et la Fiorentina pour poursuivre sa carrière. Après deus saisons intéressantes sous les couleurs de la Viola malgré ses désormais 38 ans, il va donc pouvoir poursuivre son parcours dans la Botte encore un peu.

Promue cette saison dans l'élite du football italien, la Salernitana s'offre donc un joli coup, avec l'espoir qu'il soit décisif pour obtenir son maintien en Serie A à l'issue de la saison. Une mission pas forcément entamée de la meilleure des manières avec deux défaites pour débuter la saison, dont une rouste 4-0 face à la Roma.