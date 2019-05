Mercato - Révélation du National, Joris Corréa (Chambly) est tout proche de l'US Orléans

Co-meilleur buteur du National avec 13 réalisations, l'attaquant de Chambly Joris Corréa (25 ans) est en négociations avancées avec l'US Orléans.

L' ne perd pas de temps. Après avoir bouclé l'arrivée du milieu de terrain Tidiane Keita, qui s'est révélé en National 2 avec Colomiers cette saison, le club du Loiret est en passe d'engager une autre révélation de son championnat, Joris Corréa, l'attaquant de Chambly promu en .

Selon nos informations, le co-meilleur buteur du National (13 buts) est en négociations très avancées avec l'US Orléans (8e de L2), comme l'avait révélé Le Parisien il y a quelques jours. Une offre concrète a été formulée à l'ancien joueur de Sainte-Geneviève des Bois, capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque et que l'USO veut faire jouer sur l'aile gauche.

En lice pour le titre de meilleur joueur du National

Joris Corréa est en fin de contrat et ne devrait pas prolonger malgré la promotion de Chambly à l'étage supérieur. Suivi en parallèle par Grenoble, il fait partie des nommés pour le trophée FFF de meilleur joueur du National. L'un de ses buts est aussi en lice pour le trophée du plus beau but de la saison.

Les 4 nommés pour le plus beau but de la saison du National ! #TrophéesDuNational pic.twitter.com/fzIZu5kKVp — FFF (@FFF) 2 mai 2019

Grand artisan de la montée de Chambly en L2, Joris Corréa a évolué par le passé au Sporting Club de Bastia, au , à Sedan, à Grande-Synthe et Saint-Geneviève des Bois, donc. En Corse, il jouait notamment aux côtés de l'international français Florian Thauvin, resté depuis l'un de ses amis proches.