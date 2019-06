Mercato - Rennes : Mbaye Niang a reçu une grosse offre en Chine

L'attaquant sénégalais suscite l'intérêt d'un club chinois prêt à lâcher une grosse somme pour le recruter.

Alors qu’il dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte avec la sélection sénégalaise, Mbaye Niang suscite l’intérêt de plusieurs clubs étrangers et à même reçu une grosse offre en provenance de la .

Arrivé en prêt du lors du mois d'août dernier, le meilleur buteur de la saison du (14 réalisations cette saison toutes compétitions confondues) s’était définitivement engagé avec le club breton à la fin de la saison dernière jusqu'en 2023.

L'article continue ci-dessous

Pourtant, d’après les informations de L’Equipe, l'international sénégalais intéresserait grandement un club chinois, dont le nom n'a pas encore filtré. Une rencontre entre les proches du joueur et un agent du club devrait bientôt avoir lieu. Le club asiatique aurait proposé une première offre avec un contrat sur cinq saisons et un salaire proche de 10 M€ net annuels.

Du côté du Stade Rennais, les dirigeants recevraient une enveloppe de 25 M€ pour leur buteur. Une offre plus que considérable pour l’attaquant sénégalais même s’il avait déclaré vouloir continuer à Rennes la saison prochaine. "J'avais fait part de mon envie de rester depuis plusieurs semaines et je savais cette envie réciproque. Je me sens bien ici, la saison a été exceptionnelle." avait déclaré Niang au moment de sa prolongation, sur le site officiel du club breton.