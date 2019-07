Mercato - Real Madrid : Mariano Diaz pisté par l'AS Rome ?

L'AS Rome aurait Mariano Diaz en ligne de mire. L’ex-attaquant de l'OL n’aurait pas sa place au Real Madrid. Tottenham est lui aussi intéressé.

L' est visiblement très active cet été sur le marché des transferts. Après avoir renforcé sa défensif avec l'arrivée de Spinazzola et son milieu de terrain avec Diawara, le club de la capitale italienne vise maintenant un nouvel attaquant. Alors que les départs d'Edin Dzeko et de Stephan El Shaarawy sont de plus en plus probables, les dirigeants Giallorossi cherchent un nouveau numéro neuf à la pointe de leur attaque.

Selon AS, Mariano Diaz, le buteur du notamment passé par l'OL, fait partie des joueurs ciblés par le club romain. L'attaquant hispano-dominicain a été quasiment absent des terrains toute la saison en raison d'une grave blessure musculaire. Mais l'AS Rome n'aurait absolument aucun doute sur ses qualités, lui qui avait d'ailleurs inscrit un très beau but face à Rome au début de la saison dernière en Ligue des Champions.

cherche une doublure pour Harry Kane

La Roma aurait déjà contacté le club Merengue pour montrer son intérêt pour Mariano, mais pour le moment, il n'y aurait pas d'accord sur la forme du contrat. Les Giallorossi visent un prêt alors que le Real, qui a dépensé beaucoup d’argent ces dernières semaines et qui cherche toujours un milieu de terrain, aimerait le vendre. Mais le club italien n'est pas le seul à vouloir s'offrir les services de Mariano Diaz. En effet, le madrilène intéresse également les Spurs de Tottenham qui souhaitent faire de lui la doublure d'Harry Kane.

Mariano avait rejoint le Real Madrid très jeune, en 2012. Après ses expériences avec les équipes B et C, il a attiré l'attention de nombreuses écuries. En 2017, il se revèlait à où il réalisait une bellle saison avec avec 21 buts inscrits avec 45 matches. Sa saison à l'Olympique Lyonnais avait convaincu les Merengue de le racheter pour 33 millions d'euros.