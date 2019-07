Mercato - Real Madrid : Mariano Diaz intéresserait Arsenal

La presse anglaise fait état d'un intérêt d'Arsenal pour l'attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz.

Ce n'est pas une surprise : Mariano Diaz ne devrait pas s'éterniser au .

De retour au sein de la Maison Blanche il y a un an après une expérience à l'Olympique Lyonnais, le dominicain ne s'est pas imposé et n'a jamais réellement réussi à concurrencer un Karim Benzema impérial sur le front de l'attaque madrilène.

Puissant et attiré par le but, Mariano Diaz ne correspond toutefois pas aux standards techniques du club madrilène, et l'arrivée cet été du très prometteur Luka Jovic n'arrange pas sa situation. Le Real Madrid devrait bien céder son avant-centre en cas d'offre satisfaisante.

Et les portes de sortie ne manquent pas pour l'ancien Lyonnais. Alors que le quotidien As a indiqué récemment que l' était intéressée par son profil, ce mercredi c'est la presse anglaise qui relaie un intérêt prononcé d' .

Selon les informations du Daily Star, Arsenal serait même prêt à formuler une offre à hauteur de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du Dominicain. Affaire à suivre...