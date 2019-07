Mercato - Real Madrid : Luca Zidane prêté au Racing Santanger (D2)

Le jeune gardien et fils de l'entraîneur de Real Madrid a été prêté au Racing Santander sans option d'achat.

Luca Zidane avait fait ses débuts en mai 2018 dans les cages du , après que son père, Zinedine, ait décidé de lui donner sa chance contre , lors du dernier match de , lors de la saison 2017-2018. Mais barré par la concurrence de Thibaut Courtois, Keylor Navas et Kiko Casilla au cours de la saison dernière, le jeune gardien a été prêté ce mardi pour une saison, sans option d'achat, au Racing Santander, qui évolue en deuxième division espagnole.

Le natif de Marseille était resté au club après les départs de Lunin, prêté à , et Kiko Casilla, transféré à cet hiver. Mais la direction madrilène préfèrerait finalement faire d'Andriy Lunin la doublure de Thibaut Courtois pour la saison prochaine.

Né en 1998, Luca Zidane, qui a eu 20 ans le 13 mai, est gardien de but au club merengue depuis son enfance et a passé toute sa carrière sportive au Real Madrid. De plus, il a été international avec la où il a joué un total de 29 matchs avec les sélections jeunes et a notamment remporté l'Euro U17 en 2015.

Ses deux jeunes frères, Elayz et Théo, sont aussi au Real Madrid. Enzo, son frère aîné, est aussi un footballeur formé au Real Madrid et joue actuellement en deuxième division, au Rayo Majalahonda, où il est prêté par Lausanne.