Mercato : Randal Kolo Muani ouvre la porte à un départ au PSG

Interrogé sur l'intérêt des gros clubs dont le PSG, Randal Kolo Muani s'est dit ouvert à un départ cet été.

Auteur d'une très belle saison avec l'Eintracht Francfort, ors de laquelle il s'est montré décisif à 40 reprises en 46 matches toutes compétitions confondues. Devenu international français, l'ancien Nantais a vu sa cote monter en flèche tout au long de la saison et est aujourd'hui ciblé par les plus grands clubs européens. Son club n'étant qualifié qu'en Ligue Europa Conférence, il pourrait donc être tenté de partir vers un club qui dispute la Ligue des Champions, compétition qu'il a découvert cette année et dans laquelle il a inscrit deux buts.

"Oui, pourquoi pas"

Courtisé par le Bayern Munich, plusieurs clubs de Premier League et bien sûr par le Paris Saint-Germain, l'attaquant de 24 ans n'a pas pu échapper aux questions sur son avenir ce mercredi en conférence de presse avec l'équipe de France, et il n'est pas fermé à un départ cet été. "Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs. Oui, pourquoi pas. Mais pour l’instant, ce n’est pas la question. Là, je suis en sélection, on est dans un stage, on a deux matchs importants. La période vient de commencer, on verra tout ça quand j’aurai fini le stage", a expliqué le buteur français.

Il pourrait donc devenir une cible prioritaire du PSG, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais il faudra encore que le club de la capitale s'aligne sur les montants réclamés par Francfort, à savoir environ 100 millions d'euros.