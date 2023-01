Mercato : Randal Kolo Muani dans le viseur du Bayern Munich et de Manchester United !

Auteur d'une belle Coupe du monde avec la France et d'un bon début de saison avec Francfort, le Français intéresse les plus grands clubs européens.

Randal Kolo Muani a réussi son pari. Du haut de ses 24 ans, le Français a pris un risque, jugé énorme par certains, en quittant Nantes où il était la principale figure offensive pour s'exiler en Allemagne du côté de l'ambitieuse équipe de Francfort, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son audace paye.

Manchester United sort le chéquier

En effet, cette saison Randal Kolo Muani a découvert la Ligue des champions, s'est fait un nom à l'international et a même participé à la Coupe du monde prenant part à l'incroyable remontée de l'équipe de France en finale face à l'Argentine en effectuant une entrée très concluante bien qu'il ait manqué un face à face décisif en fin de prolongation face à Emiliano Martinez.

Forcément, les prestations du jeune international français ne passent pas inaperçues et les plus grands clubs européens sont désormais à l'affût. Selon les informations de L'Equipe les Red Devils sont prêts à faire une offre de 60 millions d'euros pour Randal Kolo Muani, afin que l'attaquant quitte Francfort pour rejoindre le Nord de l'Angleterre dès cet hiver.

Le Bayern place ses pions

Le quotidien français affirme que Manchester United n'est pas le seul géant européen à s'intéresser à l'ancien attaquant du FC Nantes puisqu'ils doivent notamment faire face à la féroce concurrence du Bayern Munich pour sa signature. Cependant, le Bayern Munich qui suivait déjà l'attaquant de Francfort avant la Coupe du monde est plus patient.

Le champion d'Allemagne en titre a discuté avec les représentants de l'international français et serait prêt à attendre l'été prochain pour passer à l'action, laissant Kolo Muani à l'Eintracht pour le reste de la saison. Les Bavarois n'ayant pas encore fait d'offre comme Manchester United s'apprêterait à le faire. Le joueur de 24 ans connaît une adaptation réussie en Allemagne avec cinq buts et huit passes décisives à son actif depuis le début de la saison.

Alors que Manchester United explore toutes les options possibles pour renforcer ses rangs offensifs en janvier, principalement des joueurs plus abordables, un transfert pour Kolo Muani semble peu probable, surtout vu qu'il n'a rejoint l'Eintracht que cette saison et que le club fera tout pour le retenir jusqu'à la fin de la saison. En revanche, avec le changement de statut récent de Kolo Muani et l'intérêt qu'il suscite, il est très probable qu'il fasse le grand saut dès l'été prochain.