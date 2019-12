Mercato, Rakitic (Barça) drague ouvertement Séville

Ivan Rakitic a fait un appel du pied très prononcé envers son ancien club du FC Séville à l'occasion d'un évènement.

Ivan Rakitic a été récompensé par le média El Desmarque, dans la capitale andalouse, dans le cadre du trophée "Premio a los Valores" (reconnaissance pour son rôle de modèle positif).

L'OM conforte sa 2ème place, Brest se relance... Le résumé de la soirée en Ligue 1

Il a ensuite parlé aux médias présents et a révélé qu'il rêvait de porter à nouveau le maillot du Sevilla FC.

L'article continue ci-dessous

« Nous devrons attendre. Si le moment était propice, nous savons tous que je serais ravi de poursuivre dans cette voie, car j'ai toujours déclaré que si je devais retourner dans l'un de mes clubs précédents, ce serait Séville. », a ainsi confié le milieu croate.

« Je suis très heureux de voir que l’équipe se porte si bien et qu’elle semble s'améliorer chaque année et c’est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mon rêve serait de porter à nouveau le maillot de Séville à un moment donné dans le futur », a-t-il ajouté.