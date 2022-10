Mercato : Rafael Leao prêt à tourner le dos à l'AC Milan ?

Réunion au sommet entre la direction du club italien et le clan de l'international portugais pour discuter d'une prolongation de contrat.

Parmi les priorités du Milan en termes d'avenir, il y a évidemment la ferme intention de blinder Rafael Leao chez les Rossoneri. En effet, le champion d'Italie en titre a entamé des manœuvres visant à prolonger le contrat l'international portugais, meilleur joueur de Serie A l'an dernier, qui est actuellement lié à l'AC Milan jusqu'au 30 juin 2024.

Un premier contact timide

Comme le rapporte 'Sky', une première réunion entre les parties a eu lieu mardi, dont le résultat peut être défini comme insatisfaisante : d'un côté le conseil d'administration des Rossoneri dirigé par Paolo Maldini et Frederic Massara, et de l'autre l'entourage du numéro 17 de Milan, récompensé lors du Gran Galà del calcio comme meilleur joueur du championnat 2021/22, représenté par l'avocat du joueur et un de ses collaborateurs.

Le père du joueur était cependant le grand absent de cette première réunion. Comme est en mesure de le confirmer GOAL, le face-à-face d'aujourd'hui, qui s'est déroulé dans les murs de la Casa Milan, n'a pas permis d'enregistrer des avancées sensibles et importantes, et ne restera probablement dans les archives que comme la première d'une longue série de réunions.

Chelsea, tapi dans l'ombre

Malgré la volonté absolue de l'AC Milan de garder l'attaquant lusitanien - qui est heureux chez les Rossoneri - le chemin qui mène à la prolongation de contrat s'annonce tortueux et compliqué. Ce qui présuppose la nécessité de nouvelles réunions dans les prochaines semaines qui seront décisives pour débloquer la situation.

L'AC Milan ne veut pas perdre le joueur le plus représentatif de ce projet gagnant, mais la négociation ne sera en aucun cas simple, comme le souligne "Sky" : les exigences de Leao sont élevées et le joueur devra payer une indemnité de 16,5 millions au Sporting en raison des irrégularités commises lors du transfert du club de Lisbonne à Lille en 2018.

Un autre nœud emmêlé dans une affaire déjà très embrouillée. Et en arrière-plan, les grands clubs européens - dont Chelsea - suivent de près, tapi dans l'ombre, les développements et les scénarios possibles qui pourraient redéfinir l'avenir du quatorzième Ballon d'Or 2022. La partie est loin d'être gagnée pour l'AC Milan et si un départ du Portugais n'est pas, encore, à l'ordre du jour, les prochaines semaines seront décisives pour son avenir.