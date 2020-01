Mercato - PSG, Tuchel : "Pas de nouvelles" pour Cavani et Kurzawa

L'entraîneur du PSG était en conférence de presse avant le 8e de finale de Coupe de France à Pau. Il a évoqué ce match, mais aussi le mercato.

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : Juan (Bernat) et Marquinhos sont blessés. Pour Thiago (Silva), je pense que c'est un petit peu trop tôt. Sinon, tous les autres sont disponibles.

L'avenir de Kurzawa et Cavani

Je pense que Edi (Cavani) ne sera pas avec le groupe demain. Je dois encore parler avec Layvin (Kurzawa). Mais aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles.

Des joueurs préservés à Pau, comme Neymar et Mbappé ?

Peut-être. C'est le cinquième match à l'extérieur (de l'année). Il n'y a eu que deux (trois) jours entre les deux matches. On a eu un match intensif à , mon équipe a été extraordinaire. Et si on veut faire un autre match intensif demain, il sera peut-être nécessaire de faire des changements pour mettre de l'intensité. Ce n'est pas l'objectif de laisser des gars à la maison, mais on peut aussi faire jouer d'autres joueurs. On a vu le terrain à la télé, contre . Il faudra s'adapter. Ney et Kylian (Mbappé) sont capables de jouer sur un terrain comme ça... C'est toujours une décision difficile. Il est aussi possible que Ney et Kylian fassent la décision dans une rencontre comme celle-ci. On a eu des matches compliqués, à Reims et à Lille. C'est beaucoup, et pour cela on doit réfléchir. On doit voir le ressenti des joueurs, et on prendra une décision après l'entraînement. (...) C'est notre défi de gérer les minutes même si les joueurs aiment la compétition. Ils sont toujours motivés pour jouer, mais il faudra peut-être faire quelques changements pour être frais dans ce match qui sera le match d'une vie pour l'équipe de Pau. On devra montrer une bonne mentalité.

L'apport de Sarabia et du banc

Il est super professionnel, il a une bonne mentalité. Il fait beaucoup de courses à haute intensité. Il est toujours là pour faire des courses agressives dans les espaces et dans le dos de la défense. Il est aussi adroit dans la surface adverse, en une touche. C'est un joueur fiable et très humble. (...) On a un groupe très large et je suis convaincu qu'on a besoin de chaque joueur pour atteindre nos objectifs. Parfois, il y a des choix difficiles à faire pour moi, mais c'est comme ça dans un club comme le PSG qui veut gagner toutes les compétitions. Il est nécessaire d'avoir un groupe fiable. Par exemple, à Lille, il y a eu un gros impact de la part d'Ander Herrera, Tanguy Kouassi et Colin Dagba, qui sont entrés en jeu. (...) C'est important de pouvoir compter sur eux. On a beaucoup de qualités sur notre banc, pour les remplacements.

Rico devrait être le gardien titulaire

Je pense, mais je ne suis pas sûr. On doit parler avec l'entraîneur des gardiens et les deux gardiens. Mais je pense que Sergio va jouer.