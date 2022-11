Mercato : PSG, Real Madrid, un concurrent de taille prend la pole position pour Endrick

Les meilleurs clubs européens s'arrachent le jeune prodige brésilien Endrick. Si le PSG et le Real Madrid sont bien placés, un club est passé devant.

Il n'a pas son permis, ni même l'âge de boire de l'alcool et pourtant le monde est déjà à ses pieds. Endrick, 16 ans, jeune crack brésilien de Palmeiras, déjà comparé aux plus grands joueurs brésiliens comme Ronaldo, Neymar et Vinicius Junior, n'en finit plus de faire parler de lui. Et ce malgré lui. En effet, si le jeune attaquant est discret en dehors des terrains, ses performances ne laissent pas indifférent les meilleurs clubs européens.

Paris et le Real bien placés

Auteur de performances incroyables avec les jeunes, Endrick a fait ses débuts avec l'équipe première de Palmeiras depuis cet été, puisqu'il n'était pas autorisé à jouer avec les professionnels avant en raison de son jeune âge, et ses débuts sont plus que convaincants. Il est tout simplement devenu le plus jeune joueur à marquer dans le championnat brésilien et si Endrick reste un diamant à polir aucun des plus grands clubs européens ne veut se faire griller la priorité.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que son nom est associé aux meilleurs clubs comme le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. L'attaquant brésilien par l'intermédiaire de son père et agent a fait savoir qu'il rejoindrait un club où il pourrait s'épanouir sportivement. Et selon les dernières informations, certains prétendant se détachent.

Chelsea surprend son monde et prend la pole

En effet, le London Evening Standard annonce que le PSG et le Real Madrid sont parmi les trois clubs les mieux placés à l'heure actuelle pour s'offrir les services d'Endrick. Mais surtout la publication anglaise révèle une information surprenante. D'après le média britannique, Chelsea est entré dans la course pour le jeune phénomène brésilien, alors que le club anglais n'avait pas trop été mentionné jusque là.

Une décision finale en 2023

Mieux encore, Chelsea n'est pas simplement entré dans la course à la signature d'Endrick, mais a pris la tête de cette course. Le club londonien a déjà pris contact avec l'entourage du joueur et ils ont été probants. Qui plus est, Chelsea est prêt à mettre le paquet financièrement pour séduire Endrick, qui dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros que les trois clubs peuvent payer.

Autre information importante dévoilée par le London Evening Standard, le média britannique indique que l'entourage de l'attaquant brésilien, et plus particulièrement son père qui gère d'une main de maître sa carrière, souhaite que l'avenir d'Endrick soit réglé début 2023, même si ce n'est qu'à l'été 2024 qu'il pourra débarquer en Europe.

La course au jeune crack brésilien est plus que jamais lancée. Pour le moment, Chelsea est donc en pole position devant le Paris Saint-Germain et le Real Madrid mais ces deux clubs n'ont pas dit leur dernier mot et ont les moyens d'inverser la tendance pour s'arracher les talents du jeune joueur le plus courtisé de la planète football.