Mercato, PSG : Pourquoi le FC Barcelone va abandonner la piste Neymar

Suite au départ de Coutinho au Bayern Munich, le club catalan va rendre les armes dans le dossier Neymar.

Philippe Coutinho a scellé le sort de Neymar. Ce vendredi soir, le feuilleton concernant le transfert de l'attaquant du PSG a pris un nouveau tournant et ce en raison de son compatriote. En effet, l'ancien meneur de jeu de qui était la monnaie d'échange privilégiée par les Catalans pour faire baisser le prix de Neymar a finalement décidé de ne pas rejoindre le champion de en titre et de donner une toute autre tournure à sa carrière.

Le et le ont annoncé avoir trouvé un accord pour le prêt de Philippe Coutinho. Le Brésilien est attendu ce week-end à Munich et va selon toute vraisemblance signer lundi. Un choix qui a des répercussions sur la suite du mercato du FC Barcelone. En effet, selon les informations de la RAC 1 et de son journaliste Gerard Romero, qui annonçait ce vendredi en début de soirée le prêt de Coutinho en , le recrutement de Neymar serait "mort".

Contamos en @FCBRAC1

Operación NEYMAR para el Barça ahora mismo 16 de agosto 20.10 está TOCADA de muerte. No podemos matarla, pero está MUY jodida. La cesión de Cou afecta directamente, era una de las llaves con el PSG #mercato #frac1 pic.twitter.com/2PagR8pW0E — Gerard Romero (@gerardromero) August 16, 2019

Sans Philippe Coutinho comme monnaie d'échange, c'est désormais mission impossible pour le FC Barcelone de convaincre le PSG de lui céder Neymar. Alors que le Barça proposait une offre de 50 millions d'euros plus Philippe Coutinho et un autre joueur (Rakitic ou Semedo) le champion de France en titre demandait pour sa part 100 millions d'euros plus le Brésilien et l'international portugais. Les Blaugrana qui ont déjà acheté Antoine Griezmann et Frenkie De Jong cet été refusaient de mettre autant de millions d'euros en cash, disposant de ressources financières limitées.

Tous les yeux tournés vers le

L'article continue ci-dessous

Avec Philippe Coutinho dans l'équation et le manque de moyens financiers du FC Barcelone, cela laissait déjà peu d'espoir pour trouver un terrain d'entente, mais désormais sans le Brésilien, le Barça est dans une impasse. Le seul moyen pour le FC Barcelone de convaincre le PSG de lui vendre Neymar est d'inclure Ousmane Dembélé, en remplacement de Coutinho, dans la balance. Mais les Catalans ont répété qu'ils souhaitaient conserver le Français qui représente leur futur, et qui plus est, si l'ancien Rennais n'est pas d'accord, ce qui semble être le cas selon L'Equipe et les journaux catalans, le transfert ne pourra pas avoir lieu.

Le FC Barcelone n'a donc aucun moyen de faire revenir Neymar, dans la mesure où aucun joueur majeur, et intéressant le PSG, souhaite faire partie du transfert et que le club ne peut pas aligner une énorme offre en cash. Encore faut-il que le Barça ait réellement eu envie de faire revenir à tout prix le Brésilien, ce qui pose question au vu de la longueur des négociations.

Deux solutions vont donc désormais s'offrir au PSG, vendre Neymar au Real Madrid où le garder, tout en sachant qu'au micro de RMC, Leonardo a ouvert la porte à la deuxième option : "C'est un joueur du , il a encore trois ans de contrat à Paris, il ne faut pas l'oublier. On doit tout analyser, on doit tout régler avant qu'il puisse rejouer". Une chose est sûre, le FC Barcelone est, sauf retournement de situation incroyable, hors course dans le dossier Neymar.