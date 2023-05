Mercato - PSG : Neymar ouvert à un départ ?

Après une fin de saison agitée, le Brésilien réfléchirait sérieusement à son avenir au PSG cet été.

Le Paris Saint-Germain prépare un grand ménage cet été. Après une nouvelle saison décevante sur le plan sportif, le club de la capitale va opérer des changements à l'intersaison. Le départ de Lionel Messi, en fin de contrat, semble d'ores et déjà acté, et il ne sera probablement pas le seul.

Neymar ne s'accroche plus à Paris

En effet, d'autres joueurs sont susceptibles de quitter le champion de France en titre, entre les indésirables et ceux qui pourraient tourner la page après de nombreuses années dans la capitale. Un cas reste épineux celui de Neymar. Souvent blessé depuis son arrivée en France, le Brésilien est difficile à vendre.

Déjà parce qu'il gagne un énorme salaire, ensuite en raison de sa santé fragile qui refroidit de nombreux clubs, mais surtout car Neymar ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain, sauf peut-être pour un retour au FC Barcelone. Mais de ce côté là, la donne pourrait bel et bien changer cet été.

Touché par la manifestation des supporters

Selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain souhaite toujours se séparer de Neymar, comme l'été dernier. Sauf que l'international brésilien aurait revue sa copie d'après les informations de RMC. En effet, il ne serait plus autant réfractaire à un départ et des intermédiaires lui chercheraient même déjà un point de chute.

Plusieurs éléments ont contribué à ce changement d'état d'esprit de Neymar et notamment les évènements de la semaine passée. Une partie des supporters du PSG a demandé au Brésilien de s'en aller et en est venu à venir manifester devant son domicile. Outre cet épisode, le départ de Messi et des désaccords avec la direction sportive auraient fait changer Neymar d'avis quant à son avenir.

Désormais, il va donc falloir trouver preneur pour Neymar et notamment un club pouvant se permettre de payer le salaire du Brésilien. D'après RMC, un prêt avec option d'achat serait l'option privilégiée à l'heure actuelle afin d'élargir le champ des possibles. Jusqu'à présent, les noms de Chelsea et Newcastle reviennent avec insistance, reste à voir s'ils passeront à l'acte.