Mercato - PSG : Moussa Diaby serait tout proche de Leverkusen

L'attaquant de 19 ans serait en partance pour le Bayer Leverkusen à un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain.

Le serait sur le point de transférer Moussa Diaby. Selon les informations de RMC Sport, l'attaquant qui fêtera ses 20 ans le mois prochain devrait prendre la direction du , quatrième de la saison dernière.

La même source évoque un contrat de cinq ans pour l'attaquant polyvalent du club de la capitale, en fin de bail avec le PSG l'an prochain. Le montant du transfert serait de 15 millions d'euros et 20% à la revente.

1 - Moussa Diaby 🇫🇷 a délivré une passe décisive toutes les 189 minutes en 2018/19, meilleur ratio dans l’élite (min. 5 assists). Bayer ? pic.twitter.com/HQ1OMAzlIu — OptaJean (@OptaJean) 13 juin 2019

La saison dernière, Moussa Diaby a tiré son épingle du jeu dans l'équipe de Thomas Tuchel, avec 4 buts et 7 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues.

L'an passé, c'est qui avait été le plus pressant sur le dossier. Michel Der Zakarian, l'entraîneur héraultais, avait lui même reconnu son intérêt pour le joueur resté au PSG sur demande de Thomas Tuchel.

"On voulait re-dynamiser notre jeu offensif avec de nouveaux joueurs. On voulait aussi le petit Diaby du PSG, mais Tuchel a voulu le garder. C’est un coup qu’on espérait faire aboutir, mais on n’a pas réussi, c’est comme ça", avait déclaré l'ancien Nantais.

Moussa Diaby devrait finalement poursuivre sa jeune carrière en . Les clubs n'ont pas encore confirmé la nouvelle.