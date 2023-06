MERCATO – PSG : Mauro Icardi de retour en Serie A ?

L'attaquant argentin du PSG pourrait faire son retour en Serie A. Un grand club italien le courtise et va formuler une offre au PSG.

Indésirable au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi (30 ans) vient de réaliser une très belle saison à Galatasaray, où il était prêté. L'attaquant argentin a en effet remporté la SüperLig, le championnat de Turquie et il a également terminé à la troisième place du classement des buteurs avec 22 réalisations (derrière les 29 buts d'Enner Valencia et les 23 buts de Mbaye Diagne).

Icardi a retrouvé des couleurs avec Galatasaray

En avril dernier, Mauro Icardi avait part de sa volonté de rester à Galatasaray. Fort de son sacre en SüperLig, le club turc pourrait retrouver la phase de groupes de la Ligue des champions s'il parvient à s'extraire des nombreux tours préliminaires.

Mais pour conserver Mauro Icardi, le club turc devra faire de gros efforts financiers pour lui payer son salaire tout s'acquittant du montant de son transfert envers le PSG puisque l'Argentin est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club parisien.

La qualification de Galatasaray pour la C1 permettait au club stambouliote de débourser une somme avoisinant les 10 millions d'euros, montant espéré par le PSG.

La Roma va proposer 8 millions d'euros au PSG

Mais la bonne saison de Mauro Icardi sur les rives du Bosphore à attirer l'attention de plusieurs clubs dont l'AS Roma. Selon le média argentin TyC Sports, l'AS Roma de José Mourinho est très intéressée par le profil d'Icardi et s'apprête à formuler une offre de 8 millions d'euros au PSG.

Selon TyC Sports, les relations entre QSI et Dan Friedkin, le propriétaire de la Roma, sont excellentes et la Roma a plus que jamais besoin d'un numéro 9 après la grave blessure de Tammy Abraham, qui sera absent pour une durée de six à huit mois.

Si la Roma ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine (le club évoluera en Ligue Europa), Mauro Icardi sait qu'il bénéficiera d'un temps de jeu important au sein du club romain. Il retrouverait ainsi une Serie A qu'il connaît bien puisqu'il a déjà porté les maillots de la Sampdoria de Gênes (2012-2013) et de l'Inter Milan (2013-2019).