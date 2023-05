Mercato PSG : Marco Verratti ne sera pas retenu cet été

Lors du mercato d'été, le Paris Saint-Germain serait prêt à se séparer de Marco Verratti, qui aurait des envies d'ailleurs.

11 ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Marco Verratti pourrait être amené à changer d'air lors du mercato estival 2023. S'il a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2026, l'international italien ne fait plus vraiment l'unanimité chez les supporters parisiens, il fut notamment ciblé au même titre que Lionel Messi et Neymar par les chants entonnés au siège social du PSG à Boulogne-Billancourt. Comme l'indique RMC Sport ce mercredi, cette situation aurait mis un sacré coup au moral du joueur de 30 ans, jusqu'à lui faire envisager un départ cet été.

Verratti veut quitter le PSG

RMC Sport assure que le milieu de terrain et ses proches ont été très touchés par ces chants contestataires et songeraient donc à s'en aller. Sa proximité avec Lionel Messi et le probable départ de ce dernier pourraient également peser dans la balance. Et s'il est un joueur majeur du club depuis son arrivée à l'été 2012, l'ancien joueur de Pescara ne devrait pas être retenu en cas de bonne offre cet été. Son niveau de jeu cette saison et ses écarts en dehors du terrain pourraient pousser les têtes pensantes du club à s'en séparer cet été, l'occasion d'alléger une masse salariale conséquente en se débarrassant d'un salaire estimé à 11 millions d'euros par an.

Mais pour l'heure, les prétendants ne se bousculent pas pour le champion d'Europe 2021. Le principal intéressé aimerait retourner en Italie, notamment à la Juventus ou l'Inter Milan, mais aucun ne s'est manifesté pour le moment.