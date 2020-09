Mercato - PSG : Marcin Bulka va prolonger et être prêté à Carthagène

Désireux de jouer davantage, le gardien Marcin Bulka (20 ans) va être prêté à Carthagène (D2 espagnole) après avoir prolongé au PSG jusqu'en 2025.

Marcin Bulka va prendre la direction de l' . Comme annoncé par la presse polonaise ce lundi, le gardien de 20 ans s'est mis d'accord avec Carthagène, pensionnaire de seconde division. Il rejoindra le club espagnol dans le cadre d'un prêt. Un choix qui s'inscrit dans une logique de temps de jeu.

Prolongé jusqu'en 2025

Récemment, l'ancien portier de avait fait part aux dirigeants du PSG de sa volonté de jouer davantage. Un désir entendu par la direction et le coach Thomas Tuchel, qui confiait samedi en conférence de presse : "On veut que Marcin prolonge son contrat, mais il doit jouer. Je suis très content de lui, on a confiance en ses qualités, mais il est important qu'il joue une saison complète en enchaînant les matches. Je pense qu'on va trouver une solution pour lui."

Arrivé à Paris l'an dernier en qualité de n°3 dans la hiérarchie des gardiens, derrière Keylor Navas et Sergio Rico, Marcin Bulka est apparu à deux reprises en compétition avec le PSG. Avant de s'engager en prêt à Carthagène, le club de la capitale va prolonger son contrat jusqu'en juin 2025.

Plus d'équipes