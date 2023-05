Mercato PSG : Luis Campos a rencontré le clan Harry Kane

Alors que la piste menant à Victor Osimhen se complique, le PSG pourrait tout miser sur Harry Kane pour renforcer son attaque.

Le Paris Saint-Germain compte frapper un grand coup sur le mercato estival 2023. Désireux de renforcer une attaque qui dépend encore trop de Kylian Mbappé, le club de la capitale souhaite s’offrir un « attaquant de surface » de classe mondiale pour épauler l’international français. Dans le sens des départs, Lionel Messi devrait partir et Neymar poussé vers la sortie.

Osimhen rêve de Premier League

Les dirigeants parisiens ont coché Victor Osimhen comme cible prioritaire à la pointe de l’attaque. L’international nigérian réalise une superbe saison avec Naples et a vu sa cote de popularité exploser cette saison. Courtisé par les plus grands clubs européens, l’ancien Lillois rêve cependant de jouer en Premier League. Cela tombe bien puisque Manchester United et Chelsea sont à ses trousses et sont prêts à sortir le chéquier pour satisfaire les exigences napolitaines, à savoir 150 millions d’euros. De quoi refroidir les ardeurs parisiennes, qui pourraient alors se tourner plus sérieusement vers leur autre piste, à savoir Harry Kane.

Kane rêve de trophées

L’international anglais réalise une nouvelle saison de grande classe avec Tottenham (27 buts en 36 matches de Premier League) mais Tottenham finira une nouvelle fois sans trophée et n’ira pas en Ligue des Champions l’année prochaine. De quoi pousser leur attaquant star à chercher un nouveau projet, lui qui n’a toujours pas remporté le moindre titre à 29 ans malgré des performances individuelles exceptionnelles. D’après les informations de Foot Mercato, le PSG aurait accéléré dans ce dossier et Luis Campos aurait même rencontré le buteur des Spurs et son entourage afin de discuter d’un éventuel transfert cet été. Reste désormais à savoir quel buteur sera choisi par la direction parisienne.