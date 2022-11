Mercato - PSG : Lionel Messi à l'Inter Miami ? Son clan sort du silence

En fin de contrat avec le PSG l'été prochain, Lionel Messi a de nouveau été lié à un transfert en MLS du côté de l'Inter Miami.

Lionel Messi est encore en jambes. Après un début de saison réussi avec le Paris Saint-Germain, bien loin de sa première saison décevante dans la capitale française, l'Argentin compte prouver avec sa sélection nationale au Qatar qu'il n'est pas fini loin de là. Le septuple Ballon d'Or, qui est en quête de sa première Coupe du monde, a déjà marqué deux fois lors du Mondial au Qatar.

Un accord Messi-Miami ?

Certes, Lionel Messi n'a pas réussi à mener son équipe vers la victoire lors du premier match face à l'Arabie Saoudite, mais il a libéré tout un pays face au Mexique permettant à l'Argentine de rester en vie dans la compétition. Cette Coupe du monde sera selon toute vraisemblance la dernière de la carrière de Lionel Messi et peut-être même son dernier défi majeur. Lionel Messi a toujours entretenu le flou sur son avenir après la Coupe du monde.

Et pour cause, le septuple Ballon d'Or est dans la dernière année de son contrat avec le Paris Saint-Germain et deviendra agent libre à l'été 2023 si aucun nouveau contrat n'est conclu avant cette date. Il pourra donc s'engager avec le club de son choix ou purement et simplement mettre fin à sa carrière. Cette option est peu envisageable, en revanche, il est possible, s'il décide de quitter le PSG, que l'Argentin quitte l'Europe.

Le clan Messi nie en bloc

Une fin de carrière en MLS a souvent été évoquée pour Lionel Messi et depuis quelques années, l'Inter Miami, dont le propriétaire n'est autre que David Beckham, rêve de le faire venir en MLS. Cette semaine, après la victoire de l'Argentine face au Mexique, une information est sortie dans la presse faisant état d'un accord entre Messi et l'Inter Miami pour l'été prochain qui ferait de lui le joueur le mieux payé de MLS.

Le représentant de Lionel Messi, Marcelo Mendez, est sorti du silence après la publication de cette information. Le membre du clan du septuple Ballon d'Or insiste sur le fait qu'il n'y a aucun accord avec le club de MLS, déclarant à CNN : "C'est faux, ce sont des fake news. Il n'y a aucune négociation pour que Lionel rejoigne l'Inter Miami la saison prochaine."

Alors que Mendez insiste sur le fait qu'aucune discussion n'a eu lieu, Messi - qui a rejoint le PSG en 2021 après être devenu une légende du club à Barcelone - a admis qu'un déménagement en Amérique du Nord l'attire. Il a précédemment déclaré : "J'aimerais jouer aux États-Unis un jour, cela a toujours été l'un de mes rêves". Pour l'instant, Messi est entièrement concentré sur Coupe du monde 2022 avec l'Argentine et a encore du temps pour penser à son avenir, mais comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu.