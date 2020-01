Mercato - PSG : l'échange Kurzawa-De Sciglio ne devrait pas se faire

Il ne devrait pas y avoir d'échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Alors que tout semblait bien engagé le week-end dernier, les discussions entre le PSG et la ont connu un net coup d'arrêt ces dernières heures.

Selon les informations de Goal, la Juventus a émis des doutes sur l'état de forme de Danilo, son latéral droit remplaçant. Le club italien a donc décidé de conserver De Sciglio au moins jusqu'à la fin de la saison.

