Mercato - PSG, feuilleton Neymar : Le message de Thiago Silva adressé aux supporters

Thiago Silva s'est exprimé ce lundi soir sur la situation de Neymar, dans des propos accordés à RMC.

Ce n'est pas la première fois que Thiago Silva s'exprime sur Neymar depuis le début du feuilleton, mais au fil des jours, le capitaine du PSG avise ses propos.

Ce lundi soir, le défenseur a abordé le gros dossier de l'été en faisant passer un message clair : les tensions doivent s'atténuer.

"Je crois que les supporters auraient pu le faire d’une autre manière", a-t-il expliqué sur RMC, en faisant référence aux banderoles insultantes envers le Brésilien lors de PSG-Nîmes (3-0). "Mais ils pensent beaucoup avec le cœur. Je crois que si Neymar revient et commence à aider le club, à jouer comme l’année dernière, on sera tous contents à la fin de la saison. S’il s’en va, ça sera difficile pour nous et en plus on va renforcer une équipe qui a le même objectif que nous". Il faut noter que l'atmosphère s'est apaisée dimanche soir pour le match du PSG face à (4-0).

Thiago Silva appelle encore son compatriote à poursuivre l'aventure. "Oui je veux qu’il reste. Neymar, c’est un joueur indispensable. Indispensable pour le Barça avant, indispensable pour nous maintenant. C’est une histoire particulière entre lui et le club. Ça, on ne peut rien faire. Je veux qu’il reste. Je lui ai dit. Après je ne sais pas ce qu’il se passe entre lui et le club. J’espère que le mercato va se terminer bientôt car je n’en peux plus d’entendre dire qu’il va partir (rires). Parce que dans ma tête, je veux qu’il reste".

Concernant sa situation personnelle, le capitaine du PSG a fait part de son souhait de terminer sa carrière à Paris. "J'ai envie de finir ici. Mais ça va dépendre de cette saison, de comment je vais finir la saison. Pour moi, c'est important de faire une bonne saison et de prolonger mon contrat. Dans ma tête, j'ai envie de faire comme Maldini à Milan, jouer jusqu'à 40 ans", a-t-il lâché. Pour rappel, le contrat de Thiago Silva au PSG expire en juin 2020.