Mercato - PSG : Edinson Cavani est toujours à Paris

Alors que son avenir à Paris reste incertain, l'attaquant uruguayen était toujours présent ce jeudi au centre Ooredoo.

Une nouvelle fois absent du groupe parisien qui s'est qualifié à Pau ce mercredi en Coupe de France (0-2) en raison de son envie de quitter le club lors du mercato hivernal, Edinson Cavani était bien présent ce jeudi midi au centre Ooreddo, où les Parisiens s'entraînaient à midi.

L'attaquant uruguayen est toujours fortement convoité par l' , qui souhaite le voir venir dès cet hiver pour renforcer une attaque emputée notamment de Diego Costa, victime d'une hernie discale. Mais pour l'heure, les Colchoneros ne sont pas parvenus à trouver un accord avec le PSG pour un joueur dont le contrat se termine en juin prochain.

"Il a fait l'entraînement avec nous ces derniers jours, mais la situation n'est pas claire non plus pour lui. Et pour ça, il ne sera pas disponible", affirmait Thomas Tuchel à propos de son attaquant avant le déplacement à Lille, confirmant que la situation n'avait pas évolué quelques jours plus tard, à la veille de défier Pau.

Le feuilleton #Cavani continue : l’Uruguayen est bien toujours là ce midi au Camp des Loges. #Mercato @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) January 30, 2020

Reste donc à savoir si Cavani quittera le PSG dans les prochaines 48h où s'il restera à Paris pour les six derniers mois de son contrat. Auquel cas, il pourrait faire son retour dans le groupe ce samedi, pour la réception de (17h30).