Mercato PSG - Choupo-Moting : "J'aimerais être là la saison prochaine"

L'attaquant du PSG, arrivé l'été dernier dans un rôle de remplaçant, a affirmé vouloir rester au club la saison prochaine.

Eric Maxim Choupo-Moting ne sait pas encore s'il sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine. Arrivé l'été dernier pour jouer les doublures à la pointe de l'attaque parisienne, l'international camerounais a pourtant affirmé sa volonté de rester dans une interview accordée à RMC Sport.

"Oui, bien sûr. J'aime vraiment le PSG, le public, la ville. Bien sûr que j'aimerais être là, a-t-il déclaré. Normalement, je serai là, parce que j'ai encore un contrat. Dans le football, on ne sait jamais mais j'ai encore un contrat et je me sens très bien à Paris."

Il s'est également exprimé sur une saison compliquée pour lui, au cours de laquelle il aura eu un temps de jeu limité et n'aura pas toujours été en réussite. "Je suis satisfait et content de la saison. Bien sûr, si on regarde toutes les performances, il y avait des matches où je pouvais faire mieux et où je pouvais améliorer mon jeu. Mais il y avait aussi beaucoup de bonnes choses et je sais pourquoi je suis venu, je comprends bien mon rôle à Paris."

"Je ne suis pas venu pour être titulaire à la place de Cavani qui est un très grand joueur, ou un Neymar, un Mbappé ou un Di Maria. Je connais très bien Thomas Tuchel. On a beaucoup parlé avant que je vienne ici. Je crois que j'ai fait mes matches, c'est déjà l'essentiel, même si, quand on regarde les minutes, ce n'était pas beaucoup. Moi je me dis toujours que je donne tout pour aider l'équipe. J'ai eu beaucoup de bons moments cette année. Je regarde vers l'avant, c'est l'essentiel."

Sous contrat à Paris jusqu'en 2020, Choupo-Moting a disputé 22 matches de cette saison, mais seulement huit comme titulaire et ce malgré les nombreuses absences dans le secteur offensif en deuxième partie de saison. L'ancien joueur de - où il a cotoyé Thomas Tuchel - et de notamment a inscrit trois buts.