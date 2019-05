Mercato - PSG : Boateng revient sur son transfert avorté

Convoité par le PSG l'été dernier, le défenseur central était finalement resté au Bayern, où il pourrait encore poursuivre sa carrière cet été.

Malgré les rumeurs de départ et les récentes déclarations d'Uli Hoeness, le président du Bayern, Jérôme Boateng estime qu'il pourrait prolonger l'aventure avec les champions d' . "Je ne vais certainement pas partir d'ici. Les situations changent rapidement, a déclaré l'ex international allemand à Kicker, soulignant qu'il pouvait "clairement imaginer que les choses pourraient continuer au Bayern également."

Hoeness, de son côté, avait laissé entendre que celui qui est devenu le N°3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux (derrière Mats Hummels et Niklas Süle) pourrait changer d'air lors de ce mercato estival. "Je lui recommande, en tant qu'ami, de quitter le club, avait déclaré le dirigeant. Il a besoin d'un nouveau défi."

Ce à quoi le principal intéressé a tenu à répondre : "Je suis encore brûlant, je suis chaud. Je vais attaquer la nouvelle saison [avec beaucoup d'envie."

"Dans ma tête, j'étais déjà parti", Jérôme Boateng

Le Bavarois est également revenu sur son transfert avorté au PSG à l'été dernier, alors que tout semblait bouclé. "Dans ma tête j'étais déjà parti, a-t-il révélé. Si vous avez une promesse aussi sûre et qu'une somme suffisante est versée, mais que soudain on vous dit non, quelque chose se brise en vous."

Lors de la saison écoulée Boateng, récemment évoqué à l' ou au , a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues. Il n'était en revanche pas dans le XI de Niko Kovac lors des gros rendez-vous, sans toujours comprendre ces décisions. "Je pouvais me mettre dedans et bien jouer. Pourtant, je ne jouais pas certains matches. Pourquoi suis-je celui qui devais sortir ?"

L'absence de Boateng lors des célébrations du titre n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs de départ, mais celui qui est Bavarois depuis 2011 est sous contrat pour encore deux saisons.