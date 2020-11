Mercato : Pour Zidane, Isco n'est pas à vendre

Zinedine Zidane a fermé la porte au milieu de terrain du Real Madrid Isco, convoité par Everton.

Peu utilisé au , Isco voudrait partir et l'auait même indiqué à ses dirigeants, selon les médias ibériques.

Le coach merengue, Zinedine Zidane, est totalement contre, comme il l'a asséné samedi soir, en conférence de presse, après le nul (1-1) contre .

"Isco est un joueur du Real Madrid, il reste ici, il est avec nous, et il n’y a plus rien à dire sur le sujet."

Plus d'équipes

Sous contrat au Real jusqu'en 2022, Isco est suivi par Eveton et Carlo Ancelotti. AS affirme que Madrid demanderait entre 60 et 70 M€ pour le joueur de 28 ans.