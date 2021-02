Mercato – Pato s'engage avec Orlando City (MLS)

Pato est de retour ! Sans club depuis l'été dernier après avoir rompu son contrat avec São Paulo, l'international brésilien vient de s'engager avec Orlando City, club évoluant en Major League Soccer, le championnat des Etats-Unis.

🦆 𝙄𝙏'𝙎 𝙊𝙁𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 🦆 @Pato is a Lion. #VamosOrlando

Agé de 31 ans, Pato s'est engagé pour une seule saison et portera le numéro 7. « Nous sommes très heureux d'accueillir Pato à Orlando. C'est un grand joueur qui a joué dans certains des meilleurs clubs du monde et qui a fait ses preuves au niveau international. L'expérience que Pato va nous apporter sera inestimable pour le club », a déclaré Luiz Muzzi, vice-président directeur des opérations de football à Orlando City.

The new 7⃣ in town. 🦆 #VamosOrlando