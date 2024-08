Mercato : Pas Nketiah, l’OM fait une offre pour un attaquant anglais

Les négociations étant compliquées pour s’adjuger Eddie Nketiah, l’OM fonce sur un autre attaquant anglais à qui il envoie déjà une offre formelle.

Après avoir fini à la huitième place de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille ne disputera pas une Coupe d’Europe cette saison sportive, qui s’annonce. C’est une première pour les Phocéens depuis 2019. Alors, la formation du Sud de la France veut vite retrouver le continent. Pour ce faire, l’OM ne ménage aucun effort pour s’offrir les joueurs qu’il juge capables de l’aider à atteindre cet objectif.

Marseille très actif sur le marché

L’Olympique de Marseille est l’un des clubs français les plus très actifs sur le marché de transferts de cet été. Le club phocéen a déjà vendu assez de joueurs cet été. Entre autres départs, on peut noter la vente définitive de Vitinha au Genoa en Serie A italienne, le transfert d’Iliman Ndiaye à Everton FC (Premier League), Ismaïla Sarr à Crystal Palace (Premier League) ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang à Al Qadsiah en Saudi Pro League.

Dans le cas contraire, l’OM a déjà recruté sept joueurs, notamment Ismaël Koné (milieu), Lilian Brassier (défenseur), Mason Greenwood (ailier), Pierre-Emile Højbjerg (milieu), Derek Cornelius (défenseur), Valentin Carboni (milieu) et Jeffrey De Lange (gardien). Mais l’OM continue d’animer le marché.

L’OM fait une offre à Norwich pour Rowe

Avec autant de départs en attaque, l’Olympique de Marseille envisage de renforcer ce secteur cet été. Si Mason Greenwood a débarqué dans le couloir droit, les pensionnaires du Vélodrome veulent désormais renforcer l’axe et le couloir gauche. Pour l’axe, les pistes menant à Eddie Nketiah et autres n’ont pas encore abouti. Pour ce faire, Pablo Longoria et sa direction pensent à l’aile gauche en attendant.

En effet, le club basé dans les Bouches-du-Rhône a ciblé Jonathan Rowe de Norwich City, club de deuxième division anglaise. Le club de Championship réclamerait une somme de 17 millions d’euros pour son joueur. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’OM, après avoir discuté avec l’ailier gauche anglais, a entamé les discussions avec Norwich à qui il a transmis une offre formelle. Pour l’heure, le montant de l’offre n’a pas fuité.