Mercato OM : Gros retournement de situation dans le dossier Milik

Prêté à la Juventus cette saison, Arkadiusz Milik pourrait être transféré définitivement par l'OM cet été.

L'Olympique de Marseille pourrait enfin se débarrasser d'un autre de ses indésirables, et pourtant ce n'était pas gagné. Prêté à la Juventus de Turin après avoir échoué à devenir le "grand attaquant" tant recherché par le club phocéen, Arkadiusz Milik ne s'est pas non plus montré très convaincant de l'autre côté des Alpes. Avec seulement 9 buts en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison, difficile de dire que sa saison était une réussite. Les dirigeants de la Vieille Dame ont longuement hésité à s'aligner sur l'option d'achat fixé à 7 millions d'euros.

Milik devrait s'engager à la Juve

Mais d'après les informations de GOAL et de notre correspondant en Italie Romeo Agresti, la situation pourrait rapidement se décanter. Le club italien aurait finalement décidé de payer l'option d'achat pour l'international polonais, à laquelle pourrait même s'ajouter un bonus de 2 millions d'euros. Massimiliano Allegri apprécie le profil de son attaquant et le club estime qu'il représente un bon investissement en termes de rapport qualité/prix.

Une nouvelle qui devrait satisfaire tout le monde puisque Marseille ne compte pas récupérer Milik, qui ne voulait rien d'autre que la Vieille Dame cet été malgré l'intérêt de plusieurs clubs en Italie et à l'étranger. L'agent du joueur de 29 ans est déjà à Turin afin de négocier les termes du futur contrat de Milik.