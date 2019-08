Mercato - OM : Dario Benedetto attendu au Vélodrome ce dimanche

Trouver un nouveau buteur était une priorité pour les dirigeants marseillais. Après le départ de Mario Balotelli en fin de contrat, l’ avait jeté son dévolu sur l’attaquant international argentin de Boca Juniors, Dario Benedetto.

Après un long feuilleton, le président du Boca Juniors avait annoncé avoir accepté l’offre marseillaise pour son buteur. Mais rien de concret ne s’était encore déroulé jusqu’à maintenant. Comme indiqué par RMC, l’attaquant marseillais va arriver à Marseille ce samedi pour passer sa visite médicale avant de s’engager.

Dario #Benedetto à l'OM, signature lundi de source argentine. L'attaquant doit arriver ce week-end et sera au Stade dimanche pour le match contre . On parle de 18 ME bonus compris #Mercato @GoalFrance