Mercato : Olivier Giroud dans le radar d'un club de Premier League !

L'attaquant de l'AC Milan, qui a joué à Chelsea et à Arsenal, plaît énormément à un cador de Premier League.

Après avoir perdu Cristiano Ronaldo, Manchester United est à la recherche d'un renfort en attaque. Toutefois, l'affaire n'est pas si simple que ça pour les Red Devils qui sont exigeants et qui n'iront pas sur le marché des transferts pour gaspiller leur argent, d'autant plus avec le retour en forme d'Anthony Martial encensé par Erik Ten Hag.

Giroud, plan B des Red Devils

La priorité de Manchester United se nomme Joao Félix. Les Red Devils sont intéressés par le prêt de l'attaquant de l'Atlético Madrid mais ne répondront pas aux exigences financières du club espagnol. Si l'équipe d'Erik ten Hag ne parvient pas à obtenir Joao Félix en prêt, ce qui est l'option la plus probable, elle a déjà un plan B.

Manchester United a les yeux rivés sur la Serie A et l'AC Milan. En effet, si l'option Joao Félix est impossible à matérialiser, Manchester United pourrait alors se tourner vers Olivier Giroud à la place, selon le Times. Cependant, l'international français devrait se voir offrir un nouveau contrat à l'AC Milan et envisagerait de prolonger avec les Rossoneri. Le contrat actuel du joueur de 36 ans avec Milan expire à la fin de la saison.

Les Red Devils multiplient les pistes

Ten Hag a clairement indiqué que son équipe avait besoin d'un nouvel attaquant pour remplacer Ronaldo, mais il a également déclaré que le club serait patient et s'assurerait de trouver le bon joueur. Le coéquipier de Giroud en équipe de France, Marcus Thuram, est également apparu comme une option et on pense qu'il est disponible à un prix très bas.

Randal Kolo Muani a également été évoqué par une option par le journal L'Equipe, mais le Bayern Munich est également sur le coup. Autant dire que Manchester United n'est pas encore tout à fait décider mais l'avantage d'Olivier Giroud serait d'être une piste moins chère que les jeunes Félix, Thuram et Kolo Muani, mais surtout son expérience de la Premier League lui permettrait d'être performant très rapidement.

En attendant de passer à l'action sur le marché des transferts, Manchester United va savourer son succès face à Bournemouth en Premier League avant de se pencher sur sa prochaine rencontre face à Everton en FA Cup vendredi.