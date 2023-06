MERCATO – Neymar indésirable à Manchester United ?

Neymar peut-il signer à Manchester United. Au sein du club mancunien, le débat fait rage.

Où jouera Neymar lors de la saison 2023-2024 ? Le Brésilien est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027 mais le PSG est prêt à s'en séparer si une offre intéressante se présente.

Ten Hag ne voudrait pas de Neymar, sa direction espère l'obtenir en prêt

Un intérêt de Manchester United a été rapporté par de nombreux journaux anglais comme le Daily Mail. Mais selon le compte Twitter SportsZone, l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, ne voudrait pas du Brésilien.

Le Néerlandais serait en désaccord avec sa direction qui aimerait obtenir le prêt de Neymar.

Toujours selon SportsZone, Neymar voudrait poursuivre sa carrière au PSG même s'il est prêt à écouter toutes les offres. Deux Brésiliens de Manchester United, Casemiro et Antony, discutent régulièrement avec Neymar pour le convaincre de les rejoindre en Premier League.

Neymar pas emballé par Chelsea

En revanche Neymar ne serait pour sa part pas intéressé par le fait de rejoindre Chelsea. Le club londonien, qui vient de vivre une saison très compliquée avec une valse des entraîneurs (Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor et enfin Frank Lamaprd) et une 12e place au classement de la Premier League. Une douzième place synonyme de non-qualification pour la saison prochaine. Or, Neymar souhaite poursuivre sa carrière dans un club qui jouera la Ligue des champions.

Chelsea a pourtant amorcé un nouveau projet en nommant Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur et les dirigeants aimeraient recruter une star pour marquer le coup.

