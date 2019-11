Mercato - Neymar au Barça ? "Impossible avant 2022" pour Patrick Kluivert

En pleine tournée médiatique, le directeur de La Masia a fait part de son pessimisme concernant le retour de Neymar. Arguments à l’appui.

Neymar reviendra-t-il un jour au Barça ? La question se pose depuis son départ en 2017, et elle a repris du poil de la bête l’été dernier avec le transfert avorté du Brésilien en Catalogne. Et, évidemment, les journalistes espagnols n’ont pas oublié de la poser à Patrick Kluivert, directeur de La Masia, lors de sa récente tournée médiatique.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien attaquant du Barça a fait preuve de pessimisme lors d’une première interview accordée à la Cadena Ser. "Je pense que ce sera quasiment impossible de recruter Neymar au Barça avant la 2022. Pour deux raisons, le , et puis aussi, quand tu recrutes Neymar, tu freines certains joueurs déjà présents au club", a expliqué le Néerlandais.

Pour le Mondial au Qatar, Kluivert dit vrai. Neymar est un argument marketing et commercial non négligeable pour le pays du Golfe. Mais pour les joueurs à protéger, de qui parle-t-il ? D’Antoine Griezmann, arrivé l’été dernier et dont l’intégration peine à se faire au sein du club catalan ? Vraisemblablement pas.

Kluivert veut protéger Fati !

Il fallait attendre la seconde interview de Kluivert pour le savoir. Et le directeur de l’académie barcelonaise prêchait finalement pour sa paroisse en parlant… d’Ansu Fati, la pépite de 17 ans révélée cette saison sous les ordres d’Ernesto Valverde.

"Neymar, c’est une décision qui doit être prise en interne. Si tu le recrutes, c’est un super joueur, mais Ansu Fati, qui joue au même poste, tu le freines. Ou d’autres joueurs. Que veut-on faire ? C’est ce qu’on doit se demander. On veut Neymar, on veut que les jeunes joueurs montent, ou on veut les deux ?", s’est demandé Kluivert. Il faudra répondre avant l’été prochain !