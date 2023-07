Mercato : Newcastle s'offre sa première grosse recrue estivale !

Ce lundi, Newcastle a officialisé l'arrivée de Sandro Tonali en provenance de l'AC Milan.

Revenu sur le devant de la scène depuis le rachat par un fond d'investissement saoudien, Newcastle rêve de plus en plus grand, et pour cause. Seulement un an et demi après le rachat, les Magpies sont passés de relégables à la mi-saison 2021-2022 à quatrième de Premier League et qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Tonali rejoint Newcastle

Bien qu'ils veuillent poursuivre sur leur ligne directrice en ne recrutant pas forcément des stars à chaque poste, les dirigeants du club savent qu'ils doivent se renforcer en vue de la compétition reine, qu'ils retrouveront pour la première fois depuis 20 ans. C'est pourquoi il sont officialisé ce lundi leur première "grosse" recrue. Et il s'agit de Sandro Tonali. Ce lundi, le milieu de l'AC Milan a signé un contrat d'une durée de cinq ans avec le club anglais, qui a déboursé 70 millions d'euros pour se l'offrir.

Après l'arrivé du jeune Yankuba Minteh (18 ans) pour 7 millions d'euros, Tonali est donc la deuxième recrue de Newcastle sur ce mercato estival 2023. Un prix qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du club devant Alexander Isak, et le joueur italien le plus cher de l'histoire devant Jorginho et Gianluigi Buffon.