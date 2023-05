MERCATO - Naples ou PSG ? Un premier indice sur l'avenir d'Osimhen

Alors qu'il est courtisé par de nombreux clubs en Europe, Victor Osimhen a été aperçu à Paris en compagnie de son agent.

Héros du titre de champion d'Italie du Napoli, Victor Osimhen pourrait quitter la Campanie cet été. Auteur de deux belles premières saisons sous le maillot napolitain, l'international nigérian a explosé cette saison. Avec 28 buts et 5 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues, l'ancien Lillois d'affirme comme l'un des meilleurs buteurs en Europe et fait forcément l'objet de nombreuses convoitises.

Osimhen en visite à Paris

Notamment de la part du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale cherche un avant-centre pour épauler Kylian Mbappé et Osimhen fait partie des options envisagées à ce poste. Et les révélations d'Il Mattino ce mercredi risquent d'attiser encore plus les rumeurs autour d'une éventuelle arrivée dans la capitale française. Le quotidien italien révèle en effet qu'Osimhen a été vu cette semaine dans les rues de Paris en compagnie de son agent.

Il explique toutefois qu'il s'agirait d'un simple voyage touristique avant d'ajouter qu'il faudra débourser une sacrée somme pour s'attacher les services du buteur de 24 ans. Naples en réclame au moins 160 millions d'euros, ce qui ferait de lui la plus grosse vente de l'histoire de la Série A et surtout le 3è plus gros transfert de l'histoire derrière Neymar et Kylian Mbappé à Paris en 2017.