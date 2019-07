Mercato - Naples accélère pour Nicolas Pépé

Les agents de l'attaquant ivoirien du LOSC rencontrent ce jeudi les dirigeants de Naples qui espèrent obtenir un accord selon Sky Sport.

, , PSG, , ... Depuis le début du mercato estival, Nicolas Pépé a été envoyé un peu partout en Europe.

est entré dans la course à sa signature récemment. Le club italien vient de relancer les négociations car Sky Sport indique qu'une réunion est organisée ce jeudi entre les dirigeants du club italien et les agents de l'attaquant ivoirien.

L'article continue ci-dessous

Carlo Ancelotti apprécierait grandement le profil de Nicolas Pépé et aurait demandé à ses dirigeants d'accélérer sur ce dossier.

Si pour l'instant il n'y a aucun accord concret avec un club, lui a assuré un bon de sortie pour cété après son épatante saison 2018-2019 en : 22 buts inscrits et 11 passes décisives en 38 rencontres.

Recruté pour dix millions d'euros à Angers à l'été 2017, Nicolas Pépé vaut beaucoup plus désormais et le LOSC devrait réaliser la meilleure vente de son histoire avec le joueur de 24 ans. Ce dernier est actuellement en vacances suite à la CAN 2019, où il a été éliminé en quart de finale par l' , future lauréate.