Mercato - Memphis Depay confirme son arrivée au FC Barcelone

Présent devant les médias avec les Pays-Bas ce mercredi, l'attaquant a confirmé être très proche du Barça.

Le feuilleton Memphis Depay arrive bientôt à son terme. Le principal concerné l'a confirmé ce mercredi. En fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais au terme de la saison actuelle, Memphis Depay est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même puisque le club catalan aurait déjà souhaité l'enrôler l'hiver dernier, voir même l'été dernier, se heurtant au refus de l'Olympique Lyonnais.

Pourtant, alors que les Blaugrana et Memphis Depay avaient amplement le temps de négocier et de boucler ce transfert avant le début du championnat d'Europe, ce dossier traîne depuis plusieurs semaines. À tel point, que Memphis Depay a même confessé être courtisé par plusieurs clubs, pas seulement le FC Barcelone. Certainement pour activer le club catalan. Mais depuis plusieurs jours, en Espagne, tout indique que l'officialisation de la signature de Memphis Depay n'est qu'une question de temps.

Et les médias catalans risquent d'être confortés dans cette idée après la dernière sortie de l'international néerlandais. Présent ce mercredi en conférence de presse avant le match face à l'Autriche, Memphis Depay a confirmé qu'il va rebondir sous peu au FC Barcelone : "Tout le monde sait que mon nom est associé au Barça depuis un certain temps. Je veux jouer pour Ronald Koeman. Soyez patients et les nouvelles arriveront. Il faut attendre, mais je dirais que l’on pourrait bientôt être définitivement fixés".

Depay joueur du Barça avant la fin de la semaine ?

Sauf revirement de situation incroyable, Memphis Depay sera la quatrième recrue du FC Barcelone après Sergio Aguero, Eric Garcia et Emerson Royal. Pour le moment, le club catalan, en difficulté économique, n'a signé quasiment que des joueurs en fin de contrat. Après un passage plus que réussi à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay va donc tenter de confirmer au plus haut niveau sous les ordres de Ronald Koeman, un technicien qu'il connaît bien.

En effet, c'est sous les ordres de l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone qu'il a le plus brillé en sélection nationale. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à être aligné en faux-neuf avec les Pays-Bas et a déployé la pleine mesure de son talent sur la scène internationale. Selon RAC 1, l'officialisation du recrutement de Memphis Depay devrait intervenir après la qualification des Pays-Bas pour le tour suivant, donc dès demain soir en cas de victoire contre l'Autriche.

Les autres médias catalans et Sky Italia misent quant à eux sur une signature en fin de semaine. Le feuilleton Memphis Depay touche donc à sa fin. Désormais, l'international néerlandais va pouvoir pleinement se concentrer sur son championnat d'Europe avec les Pays-Bas avant d'intégrer l'effectif pléthorique du FC Barcelone dans lequel il devra se faire sa place et où il retrouvera son compatriote Frenkie De Jong.