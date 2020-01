Mercato - Matheus Pereira (Juve) s'engage à Barcelone

Un accord a été conclu entre les champions d'Espagne et d'Italie pour l'arrivée du milieu de terrain brésilien du côté du Camp Nou.

Barcelone a conclu deux accords avec la . Matheus Pereira s'installe au Camp Nou en provenance d' avec une option d'achat, tandis qu'Alejandro Marques se dirige dans la direction opposée. Un accord qui était proche d'être trouvé depuis plusieurs jours.

Ces transferts sont donc bouclés avec l'arrivée du prometteur milieu brésilien, qui était prêté à lors de la première partie de saison. Il évoluera désormais avec l'équipe réserve des Blaugrana, désireux de développer son potentiel.

"Né à Sao Paulo et produit du centre de formation des Corinthians, Matheus Pereira da Silva est un milieu offensif connu pour son touché de balle", est-il précisé dans le communiqué publié sur le site du Barça.

"Le joueur brésilien, suivi par le club du Barca depuis un certain temps, a fait le saut vers le football européen à l'été 2016 à en Serie B, et a ensuite été prêté à la Juventus où il jouera avec la Juvenil. Après avoir obtenu son transfert permanent, le club de Turin l'a prêté à plusieurs reprises : Girondins de , Parana Clube and Dijon.

"La saison dernière, cependant, Pereira a joué avec la filiale de la Juventus en C-Series, inscrivant cinq buts. En outre, il a fait ses débuts officiels avec l'équipe première et a fait trois apparitions. Pereira a été international avec l'équipe brésilienne des moins de 17 ans".

Dans le même temps, Marques quitte le club pour un montant de 8,2 millions d'euros. L'attaquant de 19 ans a passé les trois dernières saisons au sein de la Masia. Après s'être fait remarquer en Catalogne, il espère donc voir sa carrière décoller en .

Les deux jeunes joueurs espèrent répondre aux attentes, eux qui semblent avoir de brillantes perspectives d'avenir.