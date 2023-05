Mercato : Manchester United pousse pour Neymar !

Manchester United est en pourparlers pour faire signer Neymar en provenance du Paris Saint-Germain cet été.

C'est à coup sur l'un des feuilletons de l'été au Paris Saint-Germain. Le cas Neymar risque de faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir, le club de la capitale cherchant à vendre le Brésilien et ce dernier étant bien moins fermé qu'auparavant à un départ de la capitale française.

Neymar plaît en Angleterre

Selon L'Equipe, plusieurs clubs de Premier League ont entamé des négociations avec le PSG au sujet de la star brésilienne, et les discussions avec Manchester United sont les plus avancées. Newcastle, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, a déjà été cité comme l'un des clubs désireux de faire venir le joueur en Angleterre.

Le Paris Saint-Germain est prêt à vendre le joueur de 31 ans cet été et Neymar n'est plus fermé à un départ, bien qu'il ne souhaite pas quitter la capitale à tout prix, alors que lui et son coéquipier Lionel Messi ont été à plusieurs reprises la cible de critiques de la part des supporters du club.

Casemiro, VRP de luxe pour Neymar

Et un atout de poids pourrait bénéficier à Manchester United dans la quête de la signature de Neymar. Casemiro, international brésilien évoluant chez les Red Devils, joue un rôle d'agent de luxe pour son compatriote. Il fait pression sur Manchester United pour que l'ancien joueur de Barcelone rejoigne l'équipe d'Erik ten Hag.

Les Red Devils préféreraient obtenir un prêt du Brésilien pour la saison prochaine, mais forcément face à un club de tel envergure, le champion de France en titre préférerait le céder définitivement. Les pensionnaires d'Old Trafford pourraient augmenter leurs chances d'attirer Neymar en s'assurant une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Manchester United n'a besoin que d'un point lors de ses deux derniers matches de la saison, avec un choc contre Chelsea jeudi et un autre match à domicile contre Fulham dimanche. Outre Neymar, Manchester United cible également un attaquant de pointe de renom, Harry Kane et Victor Osimhen étant en tête de la liste de voeux des Red Devils. Un mercato Neymar-Harry Kane aurait fière allure pour Manchester United.