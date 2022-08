Mercato : Manchester City s'offre Sergio Gomez

Les champions d'Angleterre s'offrent l'ancien latéral de Barcelone, venu pour remplacer Zinchenko, parti à Arsenal.

Manchester City a confirmé l'acquisition du latéral gauche espagnol Sergio Gomez en provenance du club belge d'Anderlecht. Les champions de Premier League avaient besoin d'un arrière latéral après avoir laissé Oleksandr Zinchenko rejoindre Arsenal.

City versera une somme initiale de 11 millions de livres (environ 13 millions d'euros) pour le joueur de 21 ans, avec la possibilité que le prix augmente encore en raison d'ajouts non spécifiés.

Qui est Sergio Gomez ?

L'ancien jeune international espagnol était à l'origine considéré comme un joueur de développement par les champions de Premier League et devait être prêté au club frère de Girona, en première division espagnole.

Mais Pep Guardiola a décidé de garder un joueur qui a commencé sa carrière à la Masia de Barcelone comme milieu offensif avant de rejoindre le Borussia Dortmund.

Il a passé deux saisons en prêt avec le club espagnol de Huesca avant de rejoindre Anderlecht, où il a brillé sous la direction de l'ancien capitaine de City, Vincent Kompany, avec 15 passes décisives et le titre de joueur de l'année du club.

Gomez s'est engagé pour un contrat de quatre ans à l'Etihad Stadium, soit jusqu'à l'issue de la saison 2025-2026.

Gomez séduit par l'idée de jouer pour Guardiola

"City est la meilleure équipe d'Angleterre et en la personne de Pep Guardiola, j'ai la chance d'apprendre et de me développer sous la direction du manager le plus exceptionnel du football mondial", a déclaré Gomez après l'officialisation de son transfert.

"Pouvoir faire partie de ce club est un rêve devenu réalité pour moi et quelque chose auquel tout jeune joueur aspire.

"Le nombre de trophées remportés par City ces dernières années est incroyable et le style de football pratiqué par l'équipe sous la direction de Pep est le plus excitant d'Europe. Jouer pour et être guidé par Pep et ses entraîneurs va être très spécial."

Gomez portera le maillot 21 porté en dernier lieu par Ferran Torres, mais plus connu sous le nom de David Silva, la légende du club.

"Quand [mon frère] est parti en voyage scolaire à Londres, je lui ai demandé de m'acheter le maillot de Manchester City avec le nom et le numéro de David Silva. À cette époque, je portais aussi le numéro 21", a-t-il ajouté.

"C'était l'un de mes joueurs préférés à ce poste, car quand j'étais enfant, je jouais à la place de Silva. C'est l'histoire de ce maillot et je l'ai bien gardé depuis."

Est-ce la fin du mercato de City ?

City a eu une période relativement chargée, permettant aux joueurs expérimentés Zinchenko, Raheem Sterling et Gabriel Jesus de partir, tout en faisant venir Erling Haaland, Kalvin Phillips, Julian Alvarez et maintenant Gomez.

Après avoir manqué la cible principale Marc Cucurella, qui a quitté Brighton pour Chelsea dans une transaction record, City cherchait d'autres arrières gauches, mais Guardiola est heureux que Gomez et le joueur de l'Académie Josh Wilson-Esbrand puissent maintenant offrir une concurrence à Joao Cancelo.

Barcelone reste intéressé par le milieu de terrain Bernardo Silva et City voudrait le remplacer s'il part, mais ils espèrent que le reste des transferts de l'été ne concernera que des joueurs marginaux, comme le prêt de l'attaquant de l'Academy Liam Delap.